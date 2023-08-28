تحديد مواجهات دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بعد انتهاء التمهيدي
دوري أبطال أفريقيا، أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم الجديد موسم 2023 – 2024، وتحددت مواجهات دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية بعد انتهاء الأدوار التمهيدية للبطولتين.
وتشهد منافسات دور الـ 32 بدوري الأبطال مواجهة عربية مرتقبة بين الجيش الملكي المغربي والنجم الساحلي التونسي وجاءت مباريات دور الـ 32.
مواجهات دور الـ 32 بدوري الأبطال
هافيا الغيني ضد الوداد المغربي
ديوانيه البوركيني ضد الترجي التونسي
رينجرز السيراليوني ضد شباب بلوزداد الجزائري
ميدياما الغاني ضد حوريا الغيني
سان جورج الإثيوبي ضد الأهلي المصري
الجيش الرواندي ضد بيراميدز
بومامورو بطل بوروندي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي
باور ديناموز الزامبي ضد سيمبا التنزاني
سونجو الموزمبيقي ضد بيترو دي لواندا الأنجولي
نايسا الناميبي ضد مازيمبي الكونغولي
النجم الساحلي التونسي ضد الجيش الملكي المغربي
ريال باماكو المالي ضد نواذيبو الموريتاني
بريميرو دو أوجوستو الأنجولي ضد الهلال السوداني
المريح السوداني ضد يانج أفريكانز التنزاني
جوانينج جالاكسي البوتسواني ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي
الأهلي بنغازي الليبي ضد أسيك الإيفواري
كما تشهد منافسات دور الـ32 بالكونفيدرالية مواجهات عربية مرتقبة بين الفتح الرباطي المغربي ضد اتحاد العاصمة الجزائري
وتأتي المنافسات في الكونفدرالية كالتالي
بينديل النيجيري ضد نهضة بركان المغربي
الفتح الرباطي المغربي ضد اتحاد العاصمة الجزائري
النجم البوركيني ضد ريفرز يونايتد النيجيري
آرتا سولار بطل جيبوتي – الزمالك
باهير دار كينيما الإثيوبي ضد الإفريقي التونسي
أبوسليم الليبي ضد كمبالا سيتي الأوغندي
الهلال الليبي ضد رايون سبور الرواندي
سيكوكوني الجنوب أفريقي ضد سانت إيلوي ليبوبو الكونغولي
مايسترو يونايتد الزامبي ضد ديابليس نوار الكونغولي
فيرفيارو الموزمبيقي ضد ساجرادا الأنجولي
جابروني يونايتد البوتسواني ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي
أكاديمية سوار السنغالي ضد ديجكانو الإيفواري
دريمز الغاني ضد كالون السيراليوني
الملعب المالي ضد آيجل نوار بطل بوروندي
المريخ جوبا بطل جنوب السودان ضد أكاديميكا دو ليبوتو الأنجولي
سينيجدا التنزاني ضد فيوتشر
مفاجآت الدور التمهيدي للبطولات الإفريقية
وشهد الدور التمهيدي انسحاب أندية النيجر بسبب الظروف السياسية من أبطال أفريقيا والكونفيدرالية وخروج إنييمبا النيجيري بطل القارة مرتين مبكرًا من دوري الأبطال والرياضي القسنطيني الجزائري.
ونجح الأهلي بنغازي الليبي في عبور الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا،بعد تعادله خارج ملعبه سلبيا أمام إنييمبا النيجيري.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا انتهت بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة 4-3.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قرر تغيير الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم المنتهي 2022-2023.
جوائز الكونفدرالية
-يحصل البطل على 2 مليون دولار.
-الوصيف يحصل على مليون دولار.
-الخاسر لنصف النهائي يحصل على 750 ألف دولار وربع النهائي 550 ألف دولار.
-يحصل الثالث والرابع دور المجموعات في الكونفدرالية على 400 ألف دولار.
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