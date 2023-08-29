الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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سياسة

في ذكرى إعدام سيد قطب، قصة التنظيم السري الذي خطط لاغتيال عبد الناصر وقلب نظام الحكم

سيد قطب وحسن البنا،
سيد قطب وحسن البنا، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 1966 أعدم سيد قطب، أحد أبرز قادة جماعة الإخوان، والمنظر الرئيسي الذي اعتمدت عليه أغلب التيارات والحركات التكفيرية والمتهم الأول في قضية تنظيم 65 السري الذي خطط لاغتيال عبد الناصر وقلب نظام الحكم وتفجير المنشآت الحيوية في البلاد.  

 

من هو سيد قطب؟ 

سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي من مواليد 9 أكتوبر 1906م بقرية موشا في محافظة أسيوط بصعيد مصر، وتلقى بها تعليمه الأولي وحفظ القرآن الكريم ثم التحق بمدرسة المعلمين الأولية ونال شهادتها والتحق بكلية دار العلوم وتخرج عام 1933.

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مر سيد قطب بمراحل عديدة في حياته منذ الطفولة، ثم المرحلة الأدبية البحتة التي كان فيها متأثرا بعباس العقاد، ثم توجه إلى ما يعرف بالأدب الإسلامي ومنه إلى المجال السياسي، حتى صار رائد الفكر الحركي الإسلامي أو ما يعرف بالقطبية، وهذه المرحلة التي يعرفه الناس بها حتى اليوم.

 

عمل سيد قطب في وزارة المعارف وابتعثته الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين وعاد عام  1950، وقبل البعثة كان قد انضم إلى حزب الوفد لسنوات تأثرًا بكاتبه المفضل عباس محمود العقاد الذي كان من قيادات الحزب ومن أشد المدافعين عنه.

 

بمرور الوقت زاد الاختلاف بين سيد قطب ذي النشأة الريفية وتوجهات الحزب الليبرالي خاصة بعد أن تحول إلى الكتابة الإسلامية فترك الحزب وبعد سنوات انضم إلى الإخوان وتحديدا في عام 1950، وتولي منصب رئيس قسم نشر الدعوة في الجماعة ورئيس تحرير جريدتها الرسمية وأصبح قياديًا في مكتب الإرشاد العام، كما خاض معهم نشاطهم السياسي الذي بدأ منذ عام 1954 م إلى عام 1966. 

 

سيد قطب، المنظر الأول للسلفية الجهادية 

يعتبر الكثير من الباحثين سيد قطب أحد أوائل منظري فكر السلفية الجهادية لاسيما أن جماعات السلفية الجهادية تستخدم كتبه حتى الآن، فضلا عن دوافع قضية تنظيم 65 التي اتهم فيها ببناء تنظيم سري مسلح للإخوان على أمل قلب نظام الحكم بالقوة واعترف عدد من قيادات الإخوان بذلك على رأسهم فريد عبد الخالق عضو الهيئة التأسيسية ومكتب الإرشاد الأسبق الذي دون في شهادته أن سيد قطب أسس بالفعل تنظيما سريا كان يهدف فيه إلى قتل عبد الناصر وتصفيته وقلب النظام. 

 

قبل هذه القضية كان سيد قطب قد اعتقل ودخل السجن عدة مرات، واتهم في تدبير محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1954. 

 

في 9 أغسطس عام 1965 م قدم سيد قطب مع كثير من الإخوان للمحاكمة على خلفية تنظيم 65 وحكم عليه وعلى 7 آخرين بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في فجر الإثنين الموافق 29 أغسطس 1966م.

 

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