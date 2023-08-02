فؤاد علام عن سيد قطب: داهية وما حدش أذاه بكلمة وكنا نعامله كضيف وليس رئيسا لتنظيم إرهابي

إعدام سيد قطب، قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إنَّه شارك في التحقيق مع أفراد جماعة الإخوان الإرهابية في قضية 1965 المعروفة بـ" قضية سيد قطب"، حيث كان القائد الفعلي لجماعة الإخوان الإرهابية آنذاك.

وأضاف خلال لقائه حواره مع محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "هذه القضية شهدت لأول مرة تحقيقات مع الإخوان على هذا المستوى من حيث العدد والقيادات، وكان على رأس أعضاء الإخوان الذين قبض عليهم مأمون الهضيبي ابن حسن الهضيبي، وكان مأمون الهضيبي مستشارًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لعزله".

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وأوضح: "في التحقيقات، كان من الواضح أن لدى الجماعة مخططًا للاستيلاء على الحكم بالعنف وأن يكون لديهم قوة عسكرية يمكنها مواجهة أي عمل مضاد من الشرطة أو حتى القوات المسلحة، الجماعة لم تكن تحمل السلاح".

مخازن سلاح

وأكد: "جماعة الإخوان كان لديها مخازن سلاح حتى يتم تسليم أعضائها وتدريبهم وإعدادهم لأي معركة مع أي قوة تناهضهم، وعلمنا هذا الأمر من التحقيقات بعد ضبط كمية محدودة من السلاح مع بعض العناصر، وهو ما قادنا إلى توقع أن يكون لدى الجماعة تسليح أكثر من الكمية المضبوطة، وأمكن معرفة أماكن المخازن".



التحقيق مع سيد قطب

واستطرد اللواء فؤاد علام حديثه عن التحقيق مع الإرهابي سيد قطب في قضية 1965: "مفيش مخلوق أذاه بكلمة، وكان يعامل كضيف وليس كمتهم خطير يرأس تنظيمًا مسلحًا وإرهابيًّا".

وقال: "لما تم القبض عليه كنت مصطحبه من مكان إقامته إلى التحقيق في سجن القلعة، وكان صامتًا، حاولت أن أتكلم معه لكنه لم يتكلم أبدًا، وأتذكر أنه نطق بكلمتين فقط".

وكشف أن اللواء أحمد رشدي تولى التحقيق معه لدى وصوله إلى سجن القلعة، كما شارك اللواء فؤاد علام في بعض أجزاء التحقيق.

ووصف "علام" الإرهابي سيد قطب بأنه كان "داهية"، للدرجة التي جعلته يعتقد أنه مدرب على كيفية مواجهة الاستجواب، موضحًا: "كنا نسأله سؤال ويرد على قصة تانية وياخدنا فيها 10 دقائق أو ربع ساعة بحيث إننا ما نوصلش لنتيجة معه، وبالتالي كان يجبرنا على أن نسمعه لعله يخطئ في كلمة، لكنه لم يخطئ، وفي النهاية لم نصل إلى حقيقة ما إذا كان مدربًا على مواجهة الاستجواب أم كان ما يفعله مجرد اجتهاد شخصي منه".