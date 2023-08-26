السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط صاحبي مزرعة ومعرض هاربين من 144 حكما قضائيًا بكفر الشيخ والبحيرة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط صاحبى مزرعة ومعرض  هاربين من 144 حكما قضائيًا “تبديد” فى كفر الشيخ والبحيرة.

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات عن ضبط مالك معرض قطع غيار  - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة  ، محكوم عليه بالحبس 49 سنة وكفالات مالية فى  58 حُكم (مستأنف - جزئى) بتهمة تبديد.
 

كما تم ضبط مالك مزرعة سمكية  - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس 24 سنة وكفالات مالية فى  86 حُكم (مستأنف، جزئي) بتهمة تبديد.
 

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وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.

 

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