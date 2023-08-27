ضبط 3 هاربين من 1340 حكما قضائيا متنوعا في أسيوط والشرقية والبحيرة

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 هاربين من 1340 حكما قضائيا متنوعا في محافظات أسيوط والشرقية والبحيرة.

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى بأسيوط) هارب من تنفيذ (1200) حُكم جزئى بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات و4 شهور.



وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) هارب من تنفيذ عدد (52) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات، وكفالات مالية.

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وضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة هارب من تنفيذ (88) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 56 سنة، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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