محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى الحسينية المركزى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بمستشفى الحسينية المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 51 ماكينة تقدم الخدمة الطبية لعدد 240 مريضا، مؤكدًا على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالوحدة حفاظًا على أرواح المرضى.

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المحافظ تفقد قسم الحضانات والأطفال المبتسرين

تم تفقد المحافظ قسم حضانات الأطفال المبتسرين والذي يضم 18 حضانة و2 حضانة تنفس صناعي وحضانة كبسولة وذلك لمتابعة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للأطفال لحين تماثلهم للشفاء.

كما حرص محافظ الشرقية على زيارة عدد من المرضى بقسم العناية المركزة للاطمئنان على حالة مرضى الباطنة والقلب واستفسر من ذويهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، واطلع على سجل حالات المرضى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

المحافظ يوصى بحسن استقبال المرضى

أكد المحافظ على إدارة المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم وكذلك المراجعة المستمرة لتاريخ الصلاحية المدون على الأدوية بصيدلية المستشفى، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى. وقال إنه سيواصل جولاته الميدانية على جميع المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة، لمتابعة توافر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المستشفيات، لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها.

السويدى يترأس اجتماع لمستشفيات قطاع الشمال

هذا وكان قد ترأس الدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات بصحة الشرقية بالأمس، اجتماعا بمكتب مدير مستشفى فاقوس المركزي، بمديري مستشفيات المنطقة الشمالية، وذلك لتبادل الخبرات.

كما تابع السويدي سير العمل بالمستشفى، وقام بالمرور على وحدة الأطفال المبتسرين، وتم الاطمئنان على عمل الأجهزة الطبية بكفاءة وفعالية، مع اتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وفحص الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من استيفاء التسجيل الطبي طبقا لمعايير الجودة، وتم التوصية بتوفير طاولة وزيادة عدد الكراسي بغرفة الرضاعة الطبيعية.

سير العمل بالعناية المركزة

وكذلك تفقد سير العمل بوحدة العناية المركزة حيث تم الاطمئنان على حصول المرضى على الرعاية الصحية وتطبيق خطة الرعاية التمريضية والتسليم والتسلم وعمل الأجهزة الطبية بكفاءة وفعالية.

كما تم تفقد وحدة عناية الأطفال الجديدة والعمليات. واختتم المرور بتفقد المعمل والذي تم تطويره بالتعاون مع المجتمع المدني ومديرية الشؤون الصحية يقيمه مليون ونصف جنيه. يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية المقدمة بالمحافظة وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

الدكتور محمد عرفات مدير فاقوس المركزى

وكان الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزي، استقبل أمس الجمعة، الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدى، مدير إدارة المستشفيات بصحة الشرقية، يرافقه الدكتورة سماح محمود مدير إدارة التمريض، والدكتور علاء خليل مدير مستشفى تلراك، والدكتور محمد إبراهيم مدير مستشفى أولاد صقر، والدكتور صبحي النجار مدير مستشفى حميات فاقوس، والدكتور محمد سامى مدير مستشفى الصالحية الجديدة، والدكتور محمد الرمادي مدير مستشفى الحسينية، والدكتور أحمد شبل نائب مدير حميات فاقوس.