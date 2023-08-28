محافظ الفيوم: نفذنا 4641 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك ووفرنا 20 ألف فرصة عمل

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تنفيذ 4641 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتمويل يبلغ 413 مليونًا و179 ألف جنيه، وفرت 20 ألفا و438 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، منذ بداية مبادرة "مشروعك" بالفيوم وحتي نهاية شهر يوليو الماضي.

خريطة المشروعات

وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الأنشطة الصناعية بلغ 401 مشروع، الأنشطة التجارية 3518 مشروعًا، والأنشطة الخدمية 235 مشروعًا، والأنشطة الزراعية 31 مشروعًا، والأنشطة الحيوانية 188 مشروعًا، وأنشطة المهن الحرة بلغت 268 مشروعًا، وتم دعم المرأة المعيلة من خلال تمويل المشاريع المنزلية والأنشطة المختلفة، التي بلغ عددها 1605 مشروعات.

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دعم الشباب

وأكد محافظ الفيوم، أن ذلك ضمن برامج تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر، إذ تساهم هذه المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، وتأكيدا على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، ودعم جهود الدولة المصرية فى الإتجاه نحو الإنتاج، وحرص محافظة الفيوم على تقديم الدعم، للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك، لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.

تسهيل إقامة المشروعات

ووجه محافظ الفيوم، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم، وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة، من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

أهداف مبادرة مشروعك

جدير بالذكر، أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، وغيرها، ويتميز برنامج "مشروعك" بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم، ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل، ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم، بالإضافة إلى إعطاء الشباب رخصة مؤقتة تصل إلى 5 سنوات لحين إنهاء إجراءات الرخصة النهائية للمشروع.

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