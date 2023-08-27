الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حالة الطقس غدا الإثنين 28-8-2023 في محافظة الفيوم

سواقي الهدير بالفيوم،
سواقي الهدير بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس علي محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، حتى لبلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 35 درجة نهارا، 23 درجة ليلا.

شروط قياس درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

1- وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء

2- لا يتأثر بالرياح

Advertisements

3- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة الطقس علي سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء والرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالطقس الحار  .

ونوهت الأرصاد  أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علي الطقس

نصائح من هيئة الأرصاد 

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الطقس الحار وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى الأكثر احتياجا

حالة الطقس غدا الإثنين 28-8-2023 في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطقس حالة الطقس الطقس غدا الطقس اليوم درجات الحرارة

مواد متعلقة

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى الأكثر احتياجا

بمشاركة 4 جامعات، رمد الفيوم تنظم المؤتمر العلمي الثاني حول أمراض العيون

حالة الطقس غدا الإثنين 28-8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 27-8-2023 في مصر

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

الأهلى، موعد إعلان التعاقد مع المهاجم الجديد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

تعرف على سبب تواجد زيزو بمقر الزمالك اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

يصل لـ 6635 طنًا.. احتياطي الذهب لدول مجموعة بريكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية