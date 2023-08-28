ضبط 3 أشخاص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالغربية
تمكنت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين – مقيم بالغربية والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجلته فى إحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".
النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل
وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بالنصب والاحتيال على شخصين - مقيمين بمحافظة الغربية والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير الأول ونجل الثانى وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.
وضبط (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بالنصب والاحتيال على (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) وتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى إنشاء وإدارة المطاعم والمقاهى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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