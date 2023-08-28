أسوشيتد برس: الدبيبة أصدر الضوء الأخضر للمنقوش بلقاء وزير الخارجية الإسرائيلي

ذكرت وكالة الأنباء أسوشيتد برس، أن وزيرة الخارجية الليبية التي تمت إقالتها اليوم الاثنين، نجلاء المنقوش أطلعت الدبيبة على مباحثاتها مع نظيرها الإسرائيلي فور وصولها لطرابلس.

الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للمنقوش للقاء كوهين

وقالت أسوشيتد برس، إن الدبيبة أعطى موافقة مبدئية على الانضمام لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مضيفة أنه بحث مع مدير المخابرات الأمريكية مسار السلام مع إسرائيل يناير الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام ليبية، نقلا عن مصدر حكومي بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وذكرت رويترز أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الديبية قرر إقالة وزيرة الخارجية على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أحال عبد الحميد الدبيبة، المنقوش للتحقيق بسبب اللقاء، الذي كان الأول على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في ليبيا وإسرائيل.

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونجلاء المنقوش في روما الأسبوع الماضي.

وقال كوهين إنه ناقش أهمية الحفاظ على تراث الطائفة اليهودية في ليبيا، بما في ذلك تجديد المعابد والمقابر.

وتناولت المحادثات أيضا المساعدات الإسرائيلية المحتملة في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه، بحسب الخارجية الإسرائيلية.

وسعت الخارجية الليبية إلى التقليل من أهمية الاجتماع ووصفته بأنه "اجتماع عفوي وغير رسمي خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

وقالت في بيان إن لقاء نجلاء المنقوش مع كوهين لم يتضمن "أي محادثات أو اتفاقات أو مشاورات".

وأثار الإعلان عن اجتماع الأحد احتجاجات متفرقة في طرابلس وبلدات أخرى في غرب ليبيا.

واقتحم متظاهرون مقر وزارة الخارجية للتنديد بالاجتماع، بينما هاجم آخرون وأحرقوا مقر إقامة رئيس الوزراء في طرابلس، بحسب تقارير محلية.

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