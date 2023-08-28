محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا روسيا لبحث التعاون المشترك
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم كارين فاسيليان قنصل عام روسيا بالإسكندرية، ومعه وفد من إقليم كراسنودار بروسيا لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء؛ ثمن المحافظ العلاقات المصرية الروسية، ورحب الشريف بأعضاء الوفد والذي يتضمن نواب لرؤساء العديد من الجامعات الروسية والتي يدرس بها حوالي ١٨ ألف طالب مصري، وأشاد بالجامعات الروسية والتي تتميز بالتقدم التكنولوجيا.
ومن جانبه؛ أوضح القنصل أن مصر تعد شريك استراتيجي لروسيا. كما أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية توأمة بين الإسكندرية والإقليم، وأشار القنصل إلى أن إقليم كراسنودار يشتهر بالزراعة.
وخلال اللقاء؛ استمع الحضور لعرض موسيقى قدمته الطفلة انستازيا، حيث قامت بالعزف على آلة الكمان وابهرت الحضور بادائها المحترف رغم صغر سنها.
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