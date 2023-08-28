جامعة الإسكندرية تكرم طلاب فرعها بأنجمينا فى ختام البرنامج التدريبى بجامعة الإسكندرية

أقامت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة بمقر كلية الزراعة بالشاطبى، الحفل الختامي وتوزيع الشهادات على طلاب كليتى الزراعة، والطب البيطرى بفرع الجامعة بأنجمينا- دولة تشاد، الذين استضافتهم جامعة الإسكندرية لمدة ٤ أسابيع للتدريب المكثف بمعامل الكليتين، والقوافل البيطرية، وزيارة بعض المزارع الكبرى والهيئات الزراعية والبيطرية فى نطاق محافظة الاسكندرية بهدف ثقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن تنظيم برنامج تثقيفي وترفيهى إلى جانب التدريب الميداني للتعريف بتاريخ مصر والإسكندرية.

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قام بتوزيع الشهادات للطلاب كلا من الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى خليل عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد أحمد عبد الله زكى منسق فرع جامعة الاسكندرية بأنجمينا، من وشهد الاحتفالية وكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليتى الزراعة والطب البيطرى.

ومن جانبهم أشاد الطلاب بحفاوة الإستقبال بجامعة الاسكندرية وجدية وجودة التدريب، ووجهوا الشكر لقيادات الجامعة على استضافة الطلاب لمدة شهر بالكامل بدون تحمل أى نفقات، وناشد الطلاب قيادات الجامعة الحصول على منح للدراسات العليا لاستمرار أرتباطهم بجامعتهم الأم جامعة الاسكندرية واستكمال تحصيلهم العلمى بعد الحصول على درجة البكالوريوس خلال الأشهر القليلة القادمة، وقدم الطلاب الشكر ودروع التكريم لبعض الاساتذة الذين شاركوا فى برنامج التدريب الميدانى عرفانا لهم بالشكر والتقدير.