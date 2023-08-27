الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 74 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية فى الإسكندرية

ضبط 74 بطاقة تموينية
ضبط 74 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية فى الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب فى الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين. 
     

يأتى ذلك بتوجيهات من  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين.


كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز وبدالين التموين، وقامت إدارة شرق التموينية تحت إشراف الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية وبرئاسة الأستاذ فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة والأستاذ نبيل عسكر مفتش الإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

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والتى أسفرت عن ضبط عدد ٧٤ بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية لاستخدامها فى التربح من أموال الدعم  بدون وجه حق وتحرير محضرين إنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن وتحرير محضرين توقف لبدالين تموينيين للتوقف عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.
 

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