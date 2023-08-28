الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة

هالاند،فيتو
هالاند،فيتو

تصدر النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور ثلاث جولات من عمر البطولة برصيد ثلاثة أهداف وذلك بالمناصفة مع سولي مارش وبراين مبيمو وتايوو أونيي.

 

هدافو الدوري الإنجليزي

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 3 أهداف 
سولي مارش - برايتون 3 أهداف 
براين مبيمو - برينتفورد 3 اهداف 
تايوو أونيي - نوتنجهام فورست 3 أهداف 
رحيم سترلينج - تشيلسي  هدفين 
يوان ويسا - برينتفورد  هدفين 
ألكساندر إيساك - نيوكاسل هدفين 
لويس دياز - ليفربول هدفين
داروين نونيز - ليفربول هدفين 
بوكايو ساكا - آرسنال هدفين 
إيدي نكيتياه - آرسنال هدفين
جارود بوين - وست هام هدفين 
موسى ديابي - أستون فيلا هدفين
رودري - مانشستر سيتي هدفين 
ماتي كاش - أستون فيلا هدفين
ميشيل أنطونيو - وست هام هدفين 
جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي هدف
هارفي بارنز - نيوكاسل  هدف
كالوم ويلسون - نيوكاسل هدف
ساندرو تونالي - نيوكاسل هدف
جواو بيدرو - برايتون هدف
أودسون إدوارد - كريستال بالاس هدف
كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد هدف
كاسيميرو - مانشستر يونايتد هدف
برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد  هدف
أكسيل ديساسي - تشيلسي هدف
نيكولاس جاكسون - تشيلسي هدف
جيمس ماديسون - توتنهام هدف
ديان كولوسيفسكي - توتنهام هدف
كريستيان روميرو - توتنهام  هدف
إيمرسون رويال - توتنهام هدف

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رقم هالاند المميز 


 سجل النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، هدفا في فوز فريقه مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد 2-1، اليوم الأحد، على ملعب بارامول لين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.


سجل هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 63، وتعادل بوجلي لفريق شيفيلد في الدقيقة 85، وأضاف رودري الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 88.
وبذلك فقد سجل هالاند ضد 18 من أصل 21 نادي لعب ضدهم إيرلينج في البريميرليج، وتبقى فقط ثـلاث أندية لم يسجل في مرماهم النجم النرويجي وهم، برينتفورد وتشيلسي وليفربول.

هالاند يحقق رقما مميزا بهز شباك 18 فريقا في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الثالثة

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