الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي بدورته الـ 30

مهرجان القاهرة للمسرح
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فيتو

كشف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، والتي تقام في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر المقبل. 

 

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وتضم اللجنة كل من المخرج المسرحي عصام السيد (رئيسا)، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سوريا)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، رالوكا رادوليسكو (رومانيا).

Advertisements

 

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهى.

 ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

4521 متقدمًا للمشاركة في الورش الفنية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

تعرف على العروض الأجنبية في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي القاهرة للمسرح التجريبي المخرج عصام السيد المسرح التجريبي

مواد متعلقة

4 مهرجانات فنية وثقافية استمتع بها قبل نهاية الصيف أبرزها القلعة والمسرح التجريبي

عرض فني باستخدام الذكاء الصناعي في حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي (صور)

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

أسوشيتد برس: الدبيبة أصدر الضوء الأخضر للمنقوش بلقاء وزير الخارجية الإسرائيلي

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الثلاثية في الزمالك بقيادة البناني

هل يرحل رمضان صبحي عن بيراميدز؟

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

حكاية أمريكي أزعجه جاره فدس له سمًا من تحت بابه (فيديو)

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

منها تجنب الشاي والقهوة.. 7 نصائح مهمة للتخلص من القلق والتوتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية