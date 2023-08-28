الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تحرير 35715 مخالفة تجاوز السرعة المقررة أعلى الطرق

حملات مرورية،فيتو
حملات مرورية،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

خلال 24 ساعة ضبط ‏96659 مخالفة مرورية متنوعة

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن  ضبط 96659 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 35715 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1222 مخالفةالسير بدون تراخيص، 3 مخالفات موقف عشوائى، 11  دراجة نارية مخالفة، 2513 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 

Advertisements

حالة الطرق اليوم، إسماعيلية الصحراوي وكوبري القبة ومحور 26 يوليو الأكثر زحاما

العثور على جثة عامل مقتولًا بطلق نارى فى كرداسة

 حصيلة حوادث الطرق 

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي لإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

 

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية في المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحملات المرورية حوادث السيارات حصيلة حوادث الطرق حوادث السيارات على الطرق حوادث الطرق ضبط المخالفات المرورية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، إسماعيلية الصحراوي وكوبري القبة ومحور 26 يوليو الأكثر زحاما

حبس 6 عناصر إجرامية بتهمة حيازة والاتجار في المواد المخدرة بالجيزة والمنوفية

ضبط 6 تشكيلات عصابية و360 تاجر مخدرات خلال حملات بالمحافظات

حملات تفتيشية على العقارات والكافيهات تحرر 26176 قضية سرقة تيار كهربائي

أخبار الحوادث اليوم، قصة جريمة أسرية فى طنطا.. النص الكامل لاعترافات المتهمة بقتل والدتها فى البدرشين.. إحالة أوراق عاطلين للمفتي بتهمة قتل سيدة وسرقتها

العثور على جثة عامل مقتولًا بطلق نارى فى كرداسة

حبس 40 متهما بتهم حيازة مخدرات وأسلحة في 3 محافظات

حبس 4 أشخاص بتهمة السطو المسلح على شقة أجنبي فى الهرم

الأكثر قراءة

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الثلاثية في الزمالك بقيادة البناني

هل يرحل رمضان صبحي عن بيراميدز؟

أسوشيتد برس: الدبيبة أصدر الضوء الأخضر للمنقوش بلقاء وزير الخارجية الإسرائيلي

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

حكاية أمريكي أزعجه جاره فدس له سمًا من تحت بابه (فيديو)

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

منها تجنب الشاي والقهوة.. 7 نصائح مهمة للتخلص من القلق والتوتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية