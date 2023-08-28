مصرع سيدة صدمتها سيارة في دمياط

لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصطدام سيارة ميكروباص بها فى دمياط وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

مصرع سيدة صدمتها سيارة ميكروباص فى دمياط

ورصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بوالدتها حال سيرها بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة دمياط والتسبب فى وفاتها وفر هاربًا.



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة دمياط إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها والدة الشاكية ربة منزل بها إصابات متفرقة بالجسم إثر إدعاء حادث وتوفيت على إثرها، وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بها.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتم ضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

