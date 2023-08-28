الكرملين يكشف حقيقة التوصل لاتفاق جديد للحبوب

أعلن الكرملين في البيان الصادر عنه اليوم الاثنين، أنه لم يتم التوصل لاتفاق جديد للحبوب.



مفاوضات بشأن إحياء اتفاق الحبوب

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن مرور سفينة ثانية من أوكرانيا عبر ممر مؤقت على البحر الأسود لا علاقة له باحتمالات التوصل إلى اتفاق جديد للحبوب يشمل روسيا.



ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن بيسكوف قوله إن احتمالات إحياء اتفاق الحبوب ستعتمد على ما إذا كان الغرب قد أوفى بالوعود التي قطعها لموسكو فيما يتعلق بصادرات روسيا من الحبوب والأسمدة.



وبالأمس الأحد أعلنت أوكرانيا أن سفينة تحمل منتجات الصلب إلى أفريقيا غادرت ميناء أوديسا عبر ممر مؤقت على البحر الأسود، وهي ثاني سفينة من نوعها منذ انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بتصدير الحبوب بأمان.



وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن "اتفاقية الحبوب" في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن تركيا والأمم المتحدة تعملان حاليًا على إمكانية عقد مفاوضات مع روسيا في إسطنبول لبحث "صفقة الحبوب" وتحضير مقترحات محددة لاستئناف الاتفاقية.



وقد صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الجمعة الماضي، بأن بلاده تتفاوض بشكل منتظم مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب.





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