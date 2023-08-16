تطور جديد في أزمة اتفاق الحبوب، السفينة الأولى تغادر عبر الممر المؤقت من ميناء أوديسا

في تطور جديد بأزمة اتفاق الحبوب، غادرت السفينة الأولى التي تستخدم الممر المؤقت الذي فتحته كييف في البحر الأسود ميناء أوديسا.

وأعلن وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، أن سفينة حاويات محملة بأكثر من 30 ألف طن من البضائع غادرت ميناء أوديسا، وتحمل اسم جوزيف شولت.

السفينة موجودة في ميناء أوديسا منذ 23 فبراير

وحسب ما قال الوزير، فإن السفينة موجودة في ميناء أوديسا منذ 23 فبراير من العام الماضي، وتتجه الآن نحو مضيق البوسفور.

وأوضح كوبراكوف أنها السفينة الأولى التي تغادر ميناء أوديسا منذ 16 يوليو.

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وفي وقت سابق، كانت القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية قد ذكرت أن أوكرانيا أعلنت عن فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة من وإلى موانئ البحر الأسود تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني.

فتح باب التسجيل للسفن التجارية الجاهزة

وفي 12 أغسطس الحالي، أعلنت كييف عن فتح باب التسجيل للسفن التجارية الجاهزة للإبحار بهذه الطرق "تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية"، ما سيضمن سلامتها.. في الوقت الذي اعترف فيه ممثل القوات البحرية الأوكرانية دميتري بليتنشوك بأنه من المستحيل حاليا ضمان السلامة الكاملة لمرور السفن على طول الممرات المؤقتة في البحر الأسود.

ومن الجدير بالذكر، أن شاهد عيان ذكر لوكالة رويترز، وموقع "مارين ترافيك.كوم" أن آخر سفينة غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

رفضت روسيا على تسجيل أي سفن جديدة

من جانبها، رفضت روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ 27 يونيو الماضي بموجب الاتفاق الموقع بين أوكرانيا والجانب الروسي بوساطة أممية تركية.

فيما قال متحدث باسم الأمم المتحدة: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ينتظر ردا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح لتمديد الاتفاق.

إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية

من جانبه، قال الكرملين: إن بوتين أكد في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن الالتزامات في صفقة الحبوب لإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا تزال غير محققة.

وأشار بوتين إلى أن الهدف الأساس لصفقة الحبوب، وهو تصدير الحبوب للبلدان المحتاجة بما في ذلك أفريقيا، لم يتحقق.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته باستمرار تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مؤكدا أن نظيره الروسي "يتفق" معه على مبدأ تمديد الاتفاقية التي انتهى مفعولها في 17 يوليو الماضي، بعد أن تم تمديدها مرتين.

أردوغان: اتفقت مع بوتين على تمديد الاتفاق

وفي وقت سابق، قال أردوغان في حديث له مع الصحفيين: إن الرئيس الروسي سيزور تركيا في أغسطس، وإنه متفق مع بوتين بالفعل على تمديد العمل باتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وهددت روسيا مرارا بالانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 إثر اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من نفس السنة، وتم تمديد الاتفاق في المرة السابقة لمدة شهرين في 17 مايو الماضي.

ومن المعروف أن أوكرانيا وروسيا تعدان من بين أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.