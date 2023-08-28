الإثنين 28 أغسطس 2023
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عقارات

الإسكان تعلن طرح وحدات إدارية وتجارية للبيع بالمزاد في المدن الجديدة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان،فيتو

تواصل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح الوحدات التجارية والإدارية والمهنية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة المنصورة الجديدة 7 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 19 – 40 متر مربع بالسوق التجاري بمركز خدمات عمارات جنة  و6 وحدات ادارية ومهنية بمساحات تتراوج ما بين 97 – 99 متر مربع بمنطقة الإسكان المتميز، كما تعقد جلسة المزاد يوم 1 أكتوبر المقبل.

تفاصيل أنظمة السداد 

كما حددت أنظمة السداد وهى سداد مبلغ تأمين دخول المزاد (٢٥٠٠٠ ج) خمسة وعشرون ألف جنيه، لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك هذا بالإضافة إلى استكمال سداد نسبة ١٠٪ و۱٪ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

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والباقى ٩٠% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.


۲- سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت السداد بالإضافة إلى (٪٠.٥) مصاريف تحصيل و۲٪ طبقا لمنشور وزارة المالية.

 

على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز مدينة بدر قبل الاستلام.

 

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الاستلام هذا كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱٨ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة - المشرف على مدينة ملوي الجديدة، أنه تم طرح أعمال تنفيذ شبكة مرافق (مياه – صرف صحي – ري - طرق)، لمنطقة سكن كل المصريين لعدد 7 عمارات ومنطقة خدمات المرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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وقال المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم طرح تشغيل وصيانة وتأمين شبكات (مياه – صرف صحي - ري)، بالحي السكني الأول ومنطقة النوادي ومنطقة الخدمات الإقليمية والحي السكني الثاني ومنطقة 4 والمنطقة السياحية والترفيهية بالمدينة، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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البنك المركزى المصرى الإسكان المتميز المنصورة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة

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