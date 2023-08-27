رئيس تجارية الإسماعيلية يعتمد تشكيل لجنة سيدات الأعمال

اعتمد أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسماعيلية أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية.

تشكيل لجنة سيدات الأعمال

وبحسب القرار رقم 2 لسنة 2023 لرئيس غرفة الإسماعيلية، تضمن تشكيل لجنة سيدات الأعمال بالإسماعيلية من هيئة المكتب كلا من الأستاذة آمال محمود إبراهيم إبراهيم « رئيسا»، الأستاذة سارة ممدوح السيد « نائب أول»، الأستاذة نادية عبد الفتاح أحمد «نائب ثان»، الأستاذة مروة صابر يوسف « سكرتير»، الأستاذة نجاح محمد عرابي «سكرتير مساعد».

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المستشار الإعلامي للجنة

وأعلن أكرم الشافعي، اختيار الإعلامية منال أحمد مدبولي المستشار الإعلامي للجنة، كذلك الأستاذة نسمة جمال مختار محمد الزيني عضو اللجنة منسق البنوك.

وحرص رئيس تجارية الإسماعيلية علي عقد لقاء مع هيئة المكتب الجديد للجنة سيدات الأعمال، قبل قليل، أكد فيه أهمية الدور المنوط لهم القيام به في ظل التحديات التي تواجه الرائدات المصريات في المجال الاقتصادي.

كما أكد أكرم الشافعي، تنشيط التعاون وزيادة الخبرات لسيدات الأعمال بالإسماعيلية وكذا مشاركتهن في تنمية المجتمع وفتح مجالات تجارية واستثمارية في جميع المجالات سواء تجارية أو استثمارية أو محلية وخدمية أو اجتماعية، دعما من الغرفة لتنشيط دور سيدات الأعمال بالإسماعيلية.



ومن جهة أخرى كلف أكرم الشافعي هيئة المكتب، باختيار المستشارين والمنسقين والأعضاء للإنضمام للجنة.

من جانبها أوضحت آمال محمود، مهمة اللجنة في الاهتمام بنشاط المرأة وسيدات الأعمال واتخاذ جميع الإجراءات والفعاليات لرفع المستوى والكفاءة وعقد الدورات والندوات وإقامة المعارض وغيرها.



وكان قد صرح أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة خلال المرحلة القادمة، أهم الملفات علي مائدة مجلس الغرفة التجارية بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تنشيط التصدير

أضاف أكرم الشافعي خلال تصريح صحفي، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة، أهمها دفع قاطرة التنمية الاقتصادية، واتخاذ قرارات عاجلة لتنشيط التصدير وإزالة المعوقات واستطلاع آراء ومقترحات ممثلى القطاع الخاص والتجار والمصدرين للتعرف على مشاكلهم وأهم المعوقات وتحديد روشتة إنقاذ للصادرات المصرية وإيجاد حلول غير تقليدية.

زيادة دعم الصادرات

كما أشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلى العمل على زيادة دعم الصادرات لإعطاء قدرة تنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية. وانضمام مصر لمجموعة البريكس سيقلل هيمنة الدولار الأمريكي على التجارية العالمية.

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