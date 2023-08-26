السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "الفن ودوره في ترسيخ القيم"

ملتقى الهناجر الثقافي،
ملتقى الهناجر الثقافي، فيتو

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال ملتقى الهناجر الثقافي والذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق"، وذلك فى الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق ٣١ أغسطس الجاري، بمركز الهناجر للفنون. 

 

ويستضيف الملتقى كل من الفنان القدير طارق الدسوقي، الدكتور جمال الشاعر، الدكتور رامي عطا الله أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، وغيرهم.

 

وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما تقدم الفنانة "سيمون" وفرقتها الموسيقية مجموعة من الأغانى الشهيرة.

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يوليو 1952 ويونيو 2013 في ملتقى الهناجر الثقافي غدا

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش ثقافة الاستهلاك بمركز الهناجر للفنون

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ملتقى الهناجر الثقافي يناقش ثقافة الاستهلاك بمركز الهناجر للفنون

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