ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "الفن ودوره في ترسيخ القيم"

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال ملتقى الهناجر الثقافي والذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق"، وذلك فى الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق ٣١ أغسطس الجاري، بمركز الهناجر للفنون.

ويستضيف الملتقى كل من الفنان القدير طارق الدسوقي، الدكتور جمال الشاعر، الدكتور رامي عطا الله أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، وغيرهم.

وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما تقدم الفنانة "سيمون" وفرقتها الموسيقية مجموعة من الأغانى الشهيرة.

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