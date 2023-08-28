إحالة 107 موظفين في الشرقية للتحقيق

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم قرارا بإحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرورالمُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق لمتابعة سير وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

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وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:-عدم تواجد 86 من العاملين بمقر مستشفى مشتول السوق التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب وعدم تواجد 9 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بمنطقة النحال التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما رصدت اللجنة عدم تواجد 8 من العاملين بمقر مكتب الطب الوقائي التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

التقصير في العمل فساد

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصري، حكم ترك الموظف عمله من أجل الصلاة، مشيرًا إلى أن قضية تحري الحلال والحرام مهمة جدًا في الوظيفة العامة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد" أنه بالنسبة للوظيفة العامة لا بد من التوفيق بين أداء حقوق الأفراد وحق العبادة.

وأكد أن التقصير في العمل يعد فسادًا لأنه إخلال بمهام وأهداف المؤسسة، مشيرًا إلى أنه لا يجب التعليل بأمر الصلاة لإضاعة الوقت خلال فترة العمل.

وتابع: "لا يجب التعارض بين حق الله تعالى وحق العباد في الوظيفة العامة، ويمكن الجمع بين الصلوات من أجل تقديم الخدمة للمواطنين وعدم إحداث زحام أو تكدس".

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، صرح في نفس اللقاء التليفزيوني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قبول الهدايا المرتبطة بالمنصب الوظيفي.

وأضاف: مهما غلفنا الرشوة بأغلفة ومسميات ومبررات تظل حرامًا.

وتابع: لا ينبغي أن نبرر الفساد بأسماء قد تكون مستساغة كما نبرر المشروبات المحرمة ونسميها مشروبات روحية وكأنها تغذي الروح ولكنها حرام شرعًا.

وأوضح أن التشريع نزل ليحرم الخمر وضرورة تجنبها، معقبًا: "السبب في منع الخمر لأنها مسكرة وهذا المسكر يؤدي إلى تغييب العقل ولا يمكن أن يستقيم السعي في الأرض إلا أمام العقل الرشيد والواعي".

