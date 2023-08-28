الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

الأنبا أنيانوس يتراس مؤتمر "القداسة وتحديات العصر" لشباب بني مزار

إيبارشية بني مزار
إيبارشية بني مزار

نظمت إيبارشية بني مزار والبهنسا للاقباط الأرثوذكس، مؤتمرًا للشباب الجامعيين والخريجين بالإيبارشية تحت عنوان "القداسة وتحديات العصر"، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) وبحضور نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا.

تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافة الأنبا أنيانوس بعنوان "حياة القداسة والإفراز"، وكلمة ألقاها نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص بعنوان "القداسة وتحديات الإلحاد المعاصر".

يٌذكر أن المؤتمر هو الثالث لشباب الإيبارشية ضمن سلسلة بعنوان "ليك وبيك"، وشارك فيه ٥٠٠ شاب وشابة.

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تزامنا مع احتفالات الكنيسة.. قصة القديسة إيريني

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديسة إيريني.

قصة القديسة إيريني

فى مثل هذا اليوم من القرن الأول الميلادي تنيَّحت القديسة إيريني وكانت ابنة الملك ليكينيوس ملك مقدونية. لم يكن يعيش لوالديها نسل، وأخيرًا رُزِقَا بالقديسة إيرينى. وكانت جميلة فخاف عليها والدها، فبنى لها قصرًا منيعًا لتقيم فيه ومعها ثلاثة عشرة جارية، وكان عمرها في ذلك الوقت ست سنوات. ولما كان والداها يعبدان الأوثان، لذلك تركا لها التماثيل لتسجد وتتعبد لها، كما عينا لها شخصًا فاضلًا حكيمًا يدعى أبلليانوس ليقوم بتربيتها، وكان مسيحيًا.

ولما بلغت القديسة إيريني سن الزواج عرض عليها والدها الزواج من أحد الولاة الأمراء. فطلبت منه مهلة لتفكر في الأمر. ثم دخلت على الأصنام تطلب منها الإرشاد، فلم تجبها بشيء فرفعت عينيها إلى السماء وقالت: " يا إله الجليليين الأتقياء، أخبرني ولا ترفضني واهدني إلى ما يرضيك ". عندئذ ظهر لها ملاك الرب وقال لها: " سيأتيك غدًا أحد تلاميذ القديس بولس الرسول ويعلمك ما يلزم ويعمدك ". وفى الغد جاء إليها القديس تيموثاوس وعلمها أسرار الإيمان ثم عمدها فقامت وكسرت الأصنام.


ولما جاء والدها ليأخذ منها الرد في موضوع زواجها، اعترفت أمامه بالسيد المسيح. فأمر أن تُربط في ذيل حصان جَمُوح وأطلقه، إلا أن الحصان ارتد إليه، وقبض بفمه على ذراع الملك وطرحه أرضًا. فسقط ميتًا. ونهضت إيريني تصلى إلى السيد المسيح لكي يتمجد أمام الكل، فعادت الحياة إلى والدها بعد موته. فآمن هو وزوجته وثلاثة آلاف نسمة، واعتمدوا جميعًا.

وقد وهب الله هذه القديسة نعمة عمل الآيات حتى كسبت كثيرًا من الأمراء والعظماء والشعب إلى الإيمان بالسيد المسيح. وظلت تعلم وتساند الذين آمنوا بالرب. ثم استأذنت القديس تيموثاوس ومضت إلى مدينة أفسس، وظلت بها حتى تنيَّحت بسلام.

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إيبارشية بني مزار والبهنسا الأرثوذكس القداسة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار القديس مار مرقس

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