نفاد تذاكر حفل كايروكي والعسيلي في جدة بعد 24 ساعة من طرحها

كشفت الشركة المنظمة لحفل فريق كايروكي بصحبة المطرب محمود العسيلي على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية، عن نفاد تذاكر الحفل وذلك بعد 24 ساعة فقط من طرحها عبر الموقع.

فريق كايروكي

ومن المقرر أن يحيي كايروكي ومحمود العسيلي حفلا غنائيا مميزا يوم الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في جدة.

حفل كايروكي في العلمين الجديدة

وكان فريق كايروكى قد أحيا مؤخرا حفلا جماهيريا ضخما فى مهرجان العلمين الجديدة بدورته الأولى، حيث بدأ الفريق حفله الغنائي بأغنية ربورتو، وسط صياح الجمهور والتصفيق الشديد.

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وتفاعل الجمهور مع فريق كايروكى الذى قدم أغانى: "أبيض وأسود وساموراى ونفسى أحبك"، وقال أمير عيد: "مبسوط بإن إحنا فى العلمين ومعاكم".

واختتم كايروكي الحفل بأغنية مربوط بأستيك، والتقط الفريق صورة تذكارية مع الجمهور بعد انتهاء الحفل.