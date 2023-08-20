تعرف على أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة

يستعد فريق كايروكي لحفل غنائي كبير في مدينة العلمين الجديدة وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ومن المقرر اقامة الحفل يوم 26 أغسطس الجاري.

أسعار تذاكر حفل فريق كايروكي في العلمين

وحدت الشركة المنظمة لحفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين أسعار التذاكر والتي جاءت كالاتي الفئة الأولي 700 جنيه والفئة الثانية 650 جنيها والفئة الثالثة 400 جنيه والفئة الرابعة 350 جنيها.

كايروكي فى العلمين

من المقرر أن يقدم الفريق مجموعة من أغانيه المميزة من أبرز أغانيهم كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، أنا مش منهم، مع نفسي قاعد، آخر أغنية، السكة شمال، مطلوب زعيم، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، ليلي، غمض عينك وغيرها.

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من جانب آخر عُرض مؤخرا لأمير عيد الموسم الثاني من مسلسل الدراما الغنائي "ريفو" على منصة watch it الرقمية .

وكان محسن محيي الدين كشف عن كواليس العمل على تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسل «ريفو» وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي عٌرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل ريفو 2

وأضاف في تصريح خاص لـ «فيتو» أن المسلسل يعد حالة متفردة بالأعمال التلفزيونية ونجاحه كان متوقعًا نسبةً لاختلاف فكرته وكونه يحتوي على نسبة كبيرة من الأبطال الشباب.

مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

قامات فنية في مهرجان العلمين الجديدة

وشهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي.