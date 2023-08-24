الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

البورصات الخليجية،فيتو
البورصات الخليجية،فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية


استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس مرتفعة مدعومة بنمو 7 قطاعات، حيث صعد مؤشر السوق الأول 0.35% وارتفع العام 0.30% كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.15% و0.11% على التوالي عن مستوى الأربعاء. 

 

بورصة الكويت 

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 2.75 مليون دينار وزعت على 15.87 مليون سهم، بتنفيذ 867 صفقة. 

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و دعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ1.11%، بينما تراجع قطاعا الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.12% و0.01% على التوالي، فيما استقرت 4 قطاعات.

ارتفع بالجلسة 42 سهمًا على رأسها مراكز بـ5.38% بينما تراجع سعر 14 سهمًا في مقدمتها المعدات بنسبة 4.90% واستقر سعر 12 سهمًا. 

وتقدم سهم جي إف إتش المرتفع 3.38% نشاط الكميات بـ7.12 مليون سهم  بينما تصدر  عربي قابضة  السيولة بقيمة 694.49 ألف دينار  بارتفاع 2.42%. 


بورصة المملكة العربية السعودية


ارتفع المؤشر بنسبة 0.34%وهي تقدر بـ 39 نقطة ليصل إلى 11403 نقاط. 


بورصة الإمارات


ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة0.22% وهي تقدر بـ 9 نقاط ليصل إلى 4107 نقاط، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.18% وهي تقدر بـ 33 نقطة ليتداول عند 9760 نقطة. 

 

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بختام تعاملات الأسبوع

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