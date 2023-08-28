مستثمرو العاشر من رمضان: مصر أمام فرص ذهبية للاستفادة من مجموعة البريكس

قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بأن مصر أمامها فرصة ذهبية بعد الانضمام إلى مجموعة البريكس في ضبط ميزانها التجاري وتقليل الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية في واردتها.

دعم الصناعة وزيادة الإنتاج هما الحل الوحيد للخروج من أزمات مصر الاقتصادية

وأكد عارف أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاج هما الحل الوحيد للخروج من أزمات مصر الاقتصادية عبر توسيع آفاق التعامل الصناعى مع دول الصين وروسيا والهند وتوطين الصناعة والتكنولوجيا محليًا لدعم عمليات التبادل التجاري بين هذه الدول والتي تمثل عملية الاستيراد منهما عاملًا رئيسيًا في الميزان التجارى، وحتى لا نلجأ لاحقًا إلى البحث عن الروبل الروسى واليوان الصيني مرة أخرى.

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وأشاد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالاهتمام المٌبكّر من القيادة السياسية بالبنية التحتية لمصر وتهيئة المناخ لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتوسع في مشروعات التصنيع واستغلال الثروات المصرية بشكل حقيقي لدفع عجلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

كما أكد عارف أن هذا التجمع يمنح الاقتصاد المصرى ثقة كبيرة يجعلها لأن تٌصبح مركزا استراتيجيا للعديد من الصناعات والمشروعات والنفاذ من خلالها إلى مختلف الأسواق وربط الصين بإفريقيا وتقليل الإعتماد على الدولار وتحسين قوة الجنيه المصرى تدريجيا.