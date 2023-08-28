نجاة مواطن في انهيار عقار الإسماعيلية (فيديو وصور)

تواصل قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، عمليات البحث عن ناجين بحادث انهيار عقار بمحافظة الإسماعيلية والذي وقع صباح اليوم.

أسماء المتوفي والمصابين

وقالت مصادر إن الحادث أسفر الحادث عن وفاة أيمن علي إسماعيل محمد، وإصابة محمد سعيد عبدالمقصود المصاب، والناجي الوحيد هو أحمد الركابي.

وشهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، انهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة أول الإسماعيلية.

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جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

أنباء عن مصرع مواطن

وقالت مصادر إن انهيار العقار أدى إلى مصرع مواطن فيما تقوم قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالبحث عن ناجين اخرين تحت انقاض العقار والذى يتكون من عدة طوابق.

ومن جانبها تواصل قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون من الأجهزة التنفيذية في المحافظة تكثيف جهودها للبحث عن الناجحين، كما فرضت قوات الأمن في الإسماعيلية كردونا أمنيا حول مكان الحادث وذلك حفاظا على حياة المواطنين.

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو