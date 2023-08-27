على مسئولية دوناروما، مبابي مستمر مع باريس سان جيرمان

كيليان مبابي، علق جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، على مصير زميله، كيليان مبابي، مهاجم الفريق مع النادي الفرنسي.

وسئل دوناروما عن مدى اعتقاده باستمرار مبابي مع الفريق، ليجيب "أنا مسرور للغاية للعب بجواره في فريق واحد".

وأضاف الحارس الإيطالي ضاحكا عبر قناة بلس "نعم.. نعم.. نعم، مبابي سيبقى، بالتأكيد".

وكشف جيانلويجي أيضا عن كواليس حديثه السريع مع مبابي عقب الفوز على لانس 3-1، مساء السبت، في الدوري الفرنسي.

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وختم دوناروما "لقد هنأت كيليان على إحرازه هدفين، بينما كنت مستاء للغاية لاستقبال شباكي لهدف في الثواني الأخيرة، إنه أمر محبط جدا".

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو 2024 مع تكهنات تشير إلى اتفاقه على الانتقال لصفوف ريال مدريد مجانا.

أما دوناروما، فانضم من ميلان الإيطالي في صيف 2021 بصفقة انتقال حر، وينتهي تعاقده في 2026.

واصل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تألقه ومعدله التهديفي البارز تحت قيادة المدرب الجديد، لويس إنريكي.

ورفع كيليان رصيده إلى 3 أهداف في الليج وان، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في التعادل مع تولوز (1-1) في الجولة الماضية.

وسلطت شبكة أوبتا الضوء على إنجاز رقمي جديد، لقائد منتخب فرنسا في مسيرته مع الفريق الباريسي.

ارتفاع مساهمة كيليان مبابي

وذكرت أنه بهذين الهدفين، ارتفعت مساهمة كيليان مبابي إلى 301 هدف مع سان جيرمان في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وأوضحت أن مبابي سجل 215 هدفا، إضافة إلى 86 تمريرة حاسمة في 7 مواسم بالقميص الباريسي.

ويلعب كيليان مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وينتهي تعاقد النجم الباريسي في 30 يونيو، ولم يحسم قراره النهائي بعد في ظل تكهنات باتفاقه على الانتقال إلى ريال مدريد مجانا بعد عام.

وفاز فريق باريس سان جيرمان على فريق لانس في المباراة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

وخطف الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الاول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة الفرنسية.

وسجل مبابي هدفين في شباك لانس، في الدقيقتين 52 و90 ليساهم في فوز فريقه بثلاثية لهدف.

وأحرز هدف لانس الوحيد جيلافوجوي في الدقيقة 5+90.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكريناير، هيرنانديز

خط الوسط: ايمري، اوجارتي، فيرير ا

خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، اسينسيو