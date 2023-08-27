الأحد 27 أغسطس 2023
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سياسة

تعرف على شروط تزكية أو تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية

تفاصيل التأييد والتزكية
تفاصيل التأييد والتزكية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، ألزم القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، اللجنة بإعداد النماذج الخاصة بتأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية سواء من أعضاء مجلس النواب، أو من المواطنين.

 تنظيم الانتخابات الرئاسية

وأشترط القانون أن يتم إثبات كافة البيانات الشخصية مثل الرقم القومي ومحل الإقامة على أن يتم التوثيق في الشهر العقاري، ولا يجوز لنائب أو مواطن أن يزكي أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية.

تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية

وتنص المادة 11 من القانون على: تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية.

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ضوابط تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

نموذج تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية.

ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر.

توثيق التأييد للمرشح في الانتخابات الرئاسية بالشهر العقاري

ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 2 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية حددت الشروط اللازمة في تأييد أو تزكية المرشح في الانتخابات الرئاسية، بواقع 20 عضوا على الأقل أو 25 ألف مواطن بحد أدنى ممثلين لـ15 محافظة من محافظات الجمهورية.

وتنص المادة على: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

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وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

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بينها تحديد موعد الاقتراع وإعلان النتيجة، تعرف على اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية

اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

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