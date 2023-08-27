العد التنازلي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.. جدول زمني للفعاليات الأهم لموعد الانتخابات الرئاسية 2024.. الاقتراع في فبراير وإعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

لم يعد هناك متسع من الوقت لإجراء أهم فعاليات انتخابية في مصر لتحديد مصير رأس الدولة –الرئيس- في عام 2024، ربما لهذا هناك حالة من الترقب في الشارع المصرى على الرغم من النصوص الدستورية والقانونية التى تنظم بوضوح شديدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، إلا أن التساؤلات لا تنتهى بشأن الموعد النهائى لاختيار رئيس مصر الجديد.

الجدول الزمنى

وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية الجدول الزمنى لفتح باب الترشح ومواعيد الدعاية الانتخابية وإجراء الانتخابات وكافة الأمور المتعلقة بالانتخابات.

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وتنص المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 2014 المعروف باسم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تنص على تحديد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب، والإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 قبل 120 يوما على انتهاء مدة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وبناء على ذلك فإن الانتخابات من المقرر أن تكون فى شهر فبراير المقبل 2024.

يأتى ذلك استنادا إلى ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2 أبريل 2018 بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية ثانية محققا 97.8% من عدد الأصوات التى بلغت فى الداخل 24.9 مليون صوت.

وتفعيلا للنص الدستورى، تنتهى الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى أبريل 2024، وبذلك تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى شهر فبراير المقبل، وفقًا للقواعد القانونية.

نص الدستور

وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور الحالى على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

واشترط القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية فى المادة 2 ما يجب أن يحصل عليه المرشح للانتخابات الرئاسية سواء من تزكية أعضاء مجلس النواب أو من المواطنين، حيث تنص المادة على: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

كما نظم القانون رقم 22 لسنة 2014 ضوابط الحملات الانتخابية الرئاسية وموعد انطلاقها، حيث تنص المادة (18) على بدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وحال الدخول فى مرحلة إعادة، تبدأ فورا من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة.

وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزة ا القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

ضوابط الانتخابات الرئاسية

كما نظم الدستور فى مادته 143 ضوابط الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع السرى المباشر، ونص على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وألزم الدستور كذلك فى المادة 144 الرئيس المنتخب أن يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، واشترط قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين أن يؤدى القسم التالى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.