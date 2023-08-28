التعليم العالي: السياحة التعليمية تؤدي لزيادة الترابط بين الدول

قال رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور شريف صالح، إن الاستثمار في السياحة التعليمية استثمار في المستقبل.

وأضاف خلال مؤتمر وزارة التعليم العالي، لإطلاق استراتيجية السياحة التعليمية، بالعاصمة الإدارية، أنه من خلال السياحة التعليمية سيتم تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والحرص على تبادل الثقافات، مشيرا إلى أنه من خلال التعليم نستطيع فك الرموز وزيادة الترابط بين الدول.

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إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية

وأضاف أن وزارة التعليم العالي، تعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين، من خلال العديد من المحاور وتسهيل الإجراءات في التقدم للجامعات المصرية.

وبدأ منذ قليل، مؤتمر إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وكان الفنان إياد نصار مقدم مؤتمر المبادرة المصرية السياحة التعليمية بحضور وزراء التعليم العالي والنقل والطيران.

ويشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني، إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ويأتي ذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والأفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية، بفندق سانت ريجيس العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق أخر استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، محمد إيصاطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير (Elsevier) والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة.

وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مؤسسة السيفير لبحث سُبل التعاون

وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية دور مؤسسة السيفير في مجال البحث وتحليل المعلومات وصناعة التكنولوجيا من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الدولية والحكومية في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسة السيفير وبنك المعرفة المصري في مجالات النشر العلمي والتعليم.

وأكد ايمن عاشور على أهمية دور بنك المعرفة المصرى في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي فى مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، مستعرضًا أبرز الإنجازات التي حققتها المراكز والهيئات البحثية في مجال النشر العلمي والتصنيفات الدولية.

وثمن الوزير التعاون الوثيق والبناء بين السيفير ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ساهم في نجاح الباحثين المصريين في إجراء البحوث العلمية المُتميزة، وخاصة المُرتبطة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى وجود تقدم ملحوظ للجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المرموقة مما يُساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشتى المؤسسات الجامعية والبحثية، من خلال الدعم الكبير الذي تم توفيره للباحثين المصريين وتشجيعهم لنشر بحوثهم العلمية بكُبرى المجلات العلمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للصناعة والمجتمع المحلي.

وتناول الاجتماع عرض أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطور منظومة البحث العلمي المصرية؛ وتعزيز آليات التعاون المشتركة بين الجانبين للاستفادة منها في دعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، فضلًا عن بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، تعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية بالدوريات العالمية.