الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يشهد استراتيجية السياحة التعليمية في مصر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

يشهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني، إطلاق  استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

ويأتي ذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية، بفندق سانت ريجيس العاصمة الإدارية الجديدة.

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وفي سياق أخر استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امس الأحد، د. محمد إيصاطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير (Elsevier) والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة.

وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مؤسسة السيفير لبحث سُبل التعاون

وخلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية دور مؤسسة السيفير في مجال البحث وتحليل المعلومات وصناعة التكنولوجيا من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الدولية والحكومية في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسة السيفير وبنك المعرفة المصري في مجالات النشر العلمي والتعليم.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية دور بنك المعرفة المصرى في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي فى مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، مستعرضًا أبرز الإنجازات التي حققتها المراكز والهيئات البحثية في مجال النشر العلمي والتصنيفات الدولية.

وثمن الوزير التعاون الوثيق والبناء بين السيفير ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ساهم في نجاح الباحثين المصريين في إجراء البحوث العلمية المُتميزة، وخاصة المُرتبطة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى وجود تقدم ملحوظ للجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المرموقة مما يُساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشتى المؤسسات الجامعية والبحثية، من خلال الدعم الكبير الذي تم توفيره للباحثين المصريين وتشجيعهم لنشر بحوثهم العلمية بكُبرى المجلات العلمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للصناعة والمجتمع المحلي.

وتناول الاجتماع عرض أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطور منظومة البحث العلمي المصرية؛ وتعزيز آليات التعاون المشتركة بين الجانبين للاستفادة منها في دعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، فضلًا عن بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، تعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية بالدوريات العالمية.

كما تناول الاجتماع، بحث إمكانية القيام بدراسة تحليلية للتنمية المُستدامة ببعض الجامعات واستخدام النتائج في وضع خطة للنهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أشاد د. محمد إيصاطي بالتعاون المُثمر بين الجانبين والتي أثمرت عن تميز الباحثين المصريين فى مجال النشر الدولي، وجودة البحوث العلمية المصرية وخاصة في الأبحاث العلمية المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، مؤكدًا حرص مؤسسة السيفير على دعم الباحثين المصريين، وتسويق الأبحاث وبناء القدرات، مشيرًا إلى دور السيفير في تنمية قدرات الباحثين ورفع المهارات البحثية فى العديد من المجالات، والمساهمة في تحديد الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر.

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