الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

6 أقراص منوم تسببت في توقف القلب، تفاصيل جديدة بواقعة مقتل طفل بقليوب

الطب الشرعى، فيتو
الطب الشرعى، فيتو

كشفت التحقيقات الجنائية، بواقعة مقتل الطفل محمد 9 سنوات، والذي لقى مصرعه على يد ابنة خالته وصديقتها بقرية عزبة النجدى بقليوب، أن ابنة خالته كانت تراقبه منذ شهر وتعد لتلك الواقعة.

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وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين يوم الواقعة استدرجاه بعد أن أعطياه مبلغ 50 جنيها بحجة شراء متطلبات له، وبعدها  ذهب الطفل لإخبار والدته ثم ذهب لسوبر ماركت مجاور لمسكنه للشراء منه، وبعد ذلك اختفى تماما، وقام أهل الطفل بإبلاغ رجال الشرطة وتم كشف الواقعة وملابساتها.

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وتابعت التحقيقات، أن المتهمتين وضعتا له 6 أقراص منوم داخل علبة عصير، تسببت في توقف القلب ووفاته، وأنهما ارتكبا الواقعة من أجل مرورهما بضائقة مالية، ومحاولة خطفه ومساومة أهله نظير مبلغ مالى، وعندما توفى قاما بوضعه داخل جوال وألقيا بجثمانه في رشاح القرية.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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