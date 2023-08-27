الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

اتهام منتقبة وأخرى بارتكاب الجريمة، كشف غموض مقتل طفل بالقليوبية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة طفل، بعد اختفائه بحوالي 24 ساعة، حيث قامت سيدة منتقبة وأخرى برفقتها، بخطف الطفل حال عودته من محل ألعاب إلكترونية بمنطقة عرب النجدي بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن وراء الواقعة ابنة خالة الطفل المجني عليه وصديقتها، وذلك لمرورهما بضائقة مالية، فقررا خطف الطفل ومساومة أسرته بطلب مبلغ مالي نظير إعادته.

 

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تشريح جثة شخص عثر عليه مصابا بطلق ناري في 6 أكتوبر

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تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة شخص في مدينة 6 أكتوبر

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة أسرة الطفل، كما أمرت بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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بلاغ من أسرة طفل

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، مقيم قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد تغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه، وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.

جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وترأسه المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وتمكن الفريق من التوصل لمرتكبي الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعى "إ. م. أ."، 22 سنة، طالبة، وصديقتها "ش. خ. س."، 24 سنة، ربة منزل، مقيمتان بقرية طنان دائرة المركز.

وأدلت المتهمتان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث أكدتا أنهما نظرا لمرورهما بضائقة مالية، قررا العزم وعقدا النية على اختطاف الطفل المجني عليه، ومساومة أسرته على مبلغ مالي نظيرا إعادته لهم، فقامتا باستدراج الطفل لتوصيلهما إلى أحد الأماكن، واشترتا أطعمة له، واصطحباه لمسكن المتهمة الثانية، وقدما له عصيرا بعد أن وضعتا له عددا كبيرا من الأقراص المنومة.

وتابعتا، أنه في مساء يوم الواقعة، شعر الطفل المجني عليه بحالة إغماء شديدة وتوفي على إثرها، فوضعتاه في جوال وقامتا بالتخلص من الجثة بإلقائه برشاح القرية، وأرشدتا عن مكانه، وتم العثور على الجثة وانتشالها ونقله للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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