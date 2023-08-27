حبس طالب متهم بإطلاق عيار ناري على طفل بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإطلاق عيار ناري خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص وإصابة طفل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد كشفت ملابسات ما تم تداوله متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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البداية، عندما تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال طفل "5 سنوات"، مصاب برش خرطوش بالوجه والعين.

على الفور، انتقل المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم الخصوص، والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص استقبال أحد المسشفيات طفل "5 سنوات"، مصاب برش خرطوش بالوجه والعين.

وبسؤال والده، أكد أنه حال تواجد الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم، وأثناء مرور حفل زفاف بنفس المنطقة قام شقيق العروس (طالب - مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجًا بحفل الزفاف فأحدث إصابة الطفل المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.. بالعرض على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.