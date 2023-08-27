الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

حاسبات ومعلومات أسيوط تطرح برنامج الذكاء الاصطناعي للدراسة

برنامج الذكاء الاصطناعي،
برنامج الذكاء الاصطناعي، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط  أن كلية الحاسبات والمعلومات تطرح هذا العام "برنامج الذكاء الاصطناعي"، للحاصلين على الثانوية العامة وذلك بهدف تقديم خريج متخصص في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال بيئة أكاديمية تعليمية بحثية محفزة، ومواكبة لاحتياجات المجتمع، وتنفيذا لإستراتيجية الجامعة الهادفة إلى التوسع فى طرح برامج خاصة ومتميزة فى مختلف التخصصات.

 

برنامج الذكاء الاصطناعي 

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن البرنامج يهدف إلى خلق بيئة تعليمية مميزة وجذابة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يهدف إلى تقديم استشارات علمية وفنية في المجال، وتقديم تدريب احترافي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بناء القدرات؛ تحقيقًا لتطلعات رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وطبقًا لخطة التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.

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وأوضحت الدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات؛ أن البرنامج بدأت الدراسة به في العام الدراسي 2022 /2023م؛ حيث تم اعتماده كبرنامج خاص بمصروفات طبقًا للقرار الوزاري رقم 4067 لعام 2022م، ومن المقرر أن يقبل الطلاب الملتحقين بالكلية عن طريق مكتب تنسيق الثانوية العامة من الحاصلين على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية من شعبة العلمي بفرعيها؛ العلوم، والرياضيات، مشيرةً إلى أن البرامج الخاصة تخضع لتنسيق داخلي؛ داخل الكلية لقبول طلبات الراغبين للالتحاق بها، وذلك من الطلاب المقبولين بالفعل للدراسة بالكلية بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة.

 

8 تخصصات في برنامج الذكاء الاصطناعي 

وأضافت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، أن البرنامج يتضمن (8) تخصصات دراسية للطلاب، وهي: أساسيات الذكاء الاصطناعي، الرؤية الحوسبية، الأنظمة الذكية، تعلم الميكنة، معالجة اللغة الطبيعية، الروبوتات، تفاعل الإنسان والحاسب، ممارسة الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يعمل خريج هذا التخصص أخصائي روبوتات، مطور برامج ذكية، محلل برامج وأنظمة ذكية، باحثًا في علوم الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتطبيقاتها، وغيرها.

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