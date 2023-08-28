باحث بالشأن الأفريقي: المجلس العسكري بالنيجر سينفذ تهديداته

أزمة النيجر، قال محمد الجزار، الباحث والمتخصص فى الشئون الأفريقية إن إعلان المجلس العسكري في النيجر، أن نيامي لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة التي منحته إياها السلطات تأتى هذة الخطوة استمرار لحالة العداء المعلن والحرب الدبلوماسية المشتعلة بين قادة الانقلاب العسكري في النيجر، وفرنسا التي تعد الخاسر الأكبر في النيجر،ومن قبلها خسارتها لمناطق نفوذها في منطقة الساحل الأفريقي ودول غرب أفريقيا، نتيجة لسياستها الخارجية الخاطئة التي ظلت لعقود قائمة على تهميش دول القارة واستنزاف ثرواتها.

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فرنسا تعتبر المجلس العسكرى لا يمثل الشرعية

أزمة النيجر ، وأكد فى تصريح لفيتو، أنه تصاعدت ألسنة اللهب بعدما أصدر المجلس العسكري بيانا هدد فيه السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيت، باستخدام القوة معه في حالة عدم مغادرته للبلاد، وذلك بعدما منح المجلس العسكري ذات السفير مهلة لمدة 48 ساعة لمغادرة النيجر، لكن فرنسا رفضت طلب المجلس العسكري بحجة أنه لا يمثل السلطات الشرعية، وهو ما جعل المجلس العسكري يصعد موقفه تجاه فرنسا ويهدد بإخراج سفيرها بالقوة، وقد جاء قرار المجلس العسكري الذي يقرر فيه طرد السفير الفرنسي من النيجر بعدما رفض الأخير طلب استدعاء وزارة الخارجية الجديدة التي عينها المجلس العسكري ، له من أجل الجلوس معا للتشاور والنقاش، مما جعلهم يصدرون قرارا بسحب اعتماده من النيجر.



ولعل هذا الموقف من قبل السفير الفرنسي في النيجر يأتي متوافقا مع موقفة سفيرة النيجر في فرنسا عيشة بولاما كانيه، التي رفضت الانقلاب على الرئيس بازوم منذ الساعات الأولى للانقلاب، ورفضت قرار المجلس العسكري بعزلها من منصبها، حيث قالت إن قرار عزلها يعد باطلا لأنه صدر من سلطة غير شرعية، معلنة أنها مستمرة في أداء مهام عملها في باريس.



حرب دبلوماسية بقيادة باريس

أزمة النيجر ، وتابع تلك الحرب الدبلوماسية المستمرة يعرف قادة الانقلاب أنها برعاية باريس، لذلك فإن الأمور بينهما قد وصلت إلى نقطة اللاعودة، خاصة بعد اطمئنان المجلس العسكري من التطورات التي حدثت خلال الأيام الماضية، حيث أن الإيكواس كانت قد عقدت مؤتمرا صحفيا أول أمس الجمعة في العاصمة النيجيرية أبوجا صرح خلاله عمر توراي رئيس مفوضية الإيكواس، قائلا إن المجموعة تشعر بالقلق من التصريحات المتعلقة بتدخلها العسكري في النيجر، مشيرا إلى أن ذلك الأمر تم إساءة تفسيره من قبل الإعلام، وأن الإيكواس لم تعلن الحرب على شعب النيجر، مضيفا أنه لا توجد خطة لغزو النيجر كما قيل.



تراجع الإيكواس عن التدخل العسكرى

وواصل حديثه قائلا في ذات السياق فقد أعلن المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو إن رئيس نيجيريا سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي ستنعقد خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر المقبل، لمناقشة الطرق المناسبة لتسوية الأزمة السياسية في النيجر. وهذه التصريحات تشير إلى تراجع الإيكواس عن مواقفها المعلنة من ذي قبل التي كانت شبه متمسكة بالتدخل العسكري مدعومة من فرنسا، لكن يبدو أنها فضلت الرؤية الأمريكية للتعامل مع الأزمة، وهو ما جعل فرنسا تعبر عن خيبة أملها من الموقف الأمريكي، مصرحة على لسان وزير خارجيتها الأسبق جان إيف لودريان، بأن الموقف الأمريكي بمثابة طعنة في الظهر.



وفي ظل تلك الخسائر المتوالية لفرنسا في النيجر تأتي مسألة تهديد المجلس العسكري بطرد سفيرها بالقوة لتعبر عن الموقف الحرج لباريس، خاصة بعد احتشاد نحو 20 ألف شخص في النيجر داعمين لقرار المجلس العسكري بطرد السفير الفرنسي، منادين بطرد وإخراج جميع الجنود الفرنسيين الموجودين في القواعد العسكرية في النيجر.



ومع بقاء السفير الفرنسي في النيجر ورفضه مغادرة البلاد فإنه من المتوقع أن ينفذ المجلس العسكري تهديداته والقيام بالتحفظ على السفير الفرنسي من خلال اتهامه بتهم جنائية كالتجسس أو محاولة الإضرار بأمن الدولة ومصالحها العليا بحيث يكون موقفه في إطار قانوني، مما يمكن أن يجعل هذا السفير محلا للمحاكمة القانونية ، بل حتى يمكن أن يقوم بعض المتظاهرين باقتحام مقر إقامة السفير والإعتداء عليه وترهيبه، وإن كان ذلك الأمر قد يكون له تداعيات سلبية علي المجلس العسكري نفسه لكونه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تقرر الحماية والحصانة للدبلوماسيين، بل في حالة تعرضه إلى خطر حقيقي قد يفتح ذلك الباب أمام فرنسا لشن هجوم عسكري علي النيجر والتدخل بصورة منفردة بذريعة حماية الفرنسيين في النيجر، حيث كانت باريس أصدرت أكثر من تصريح بأنها لن تتخلى عن حماية مواطنيها في النيجر.