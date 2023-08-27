الأحد 27 أغسطس 2023
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عقارات

بالأسعار، تفاصيل طرح أراضي الإسكان المميز بالفيوم الجديدة (صور)

اراضى الاسكان،فيتو
اراضى الاسكان،فيتو

تطرح وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الإعلان الثالث لأراضى مسكن للأفراد بمساحات مختلفة، ويستمر التقديم على الأراضى لمدة شهرين.

وتطرح بمدينة الفيوم الجديدة  ٢٩ قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان المميز وحددت سعر المتر   ٢٣٤٠ جنيه، ومساحات قطع الأراضي تتراوح ما بين  ٦٣٠ -  ٦٥١ مترا مربعا.

وبلغت جدية حجز قطع الأراضي المتوسطة 25 ألف جنيه، فيما سجلت 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة.

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وأشارت الوزارة إلى أن الحجز بالموقع يتاح لمدة شهرين حتى يوم 21/10/2023، كما أن الحجز بدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول لهذا الموقع الإلكتروني أو حجز مبدئي لقطعة أرض أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشروط العقارية للتقديم على أراضي الإسكان المتميزة في مشروع مَسكن كالآتي:

يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيلة في الموعد المحدد للاستلام (طبقا للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المدينة وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك على أن يكون التوكيل المقدم توكيلا خاصًا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص.

 

شروط للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية المطروحة:

أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص) ويذكر به التنازل عن قطعة الأرض المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل.

 

أن يتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض.

 

أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كافة الالتزامات الواردة بهذه الكراسة.

 

في حالة عدم انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ.

 

في حالة انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ يلزم الانتهاء من تنفيذ دور سكنى به.

 

وحدة صالحة للسكن "على الأقل" وتشطيب الواجهة والسور وأن يكون مطابقا للترخيص الصادر لقطعة الأرض.

 

جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة آثارها قانونا طالما كانت مرسله على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة. بيانات حجز قطعة الأرض على موقع الحجز الالكتروني وفي حالة تغيير العنوان يلتزم صاحب الشأن بإخطار جهاز المدينة.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيمة جدية الحجز لأراضي الطرح الثالث لبرنامج مسكن للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة.

 

 

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