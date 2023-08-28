الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

هل يحق للرئيس دعوة مجلس النواب للانعقاد بالإجازة البرلمانية، تعرف على الأسباب

مصر تترقب إجراء الانتخابات
مصر تترقب إجراء الانتخابات الرئاسية،فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، مع قرب الاستحقاق الدستوري والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرا استعدادها لإعلان التفاصيل الكاملة بالعملية الانتخابية، تبرز علاقة الرئيس مع مجلس النواب.

حق الرئيس دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية 

 

وبالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية، فإن الدستور منح الحق لرئيس الجمهورية في دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال فترة الإجازة البرلمانية، إذا كان هناك ما يدعو لذلك بشأن اتخاذ قرارات معينة لا تحتمل التأخير.

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ورد ذلك في المادة 156 من الدستور والتي تنص على: إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. 

حق رئيس الجمهورية إصدار قرارات في عدم وجود مجلس النواب 

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. 

الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في دعوة الناخبين للاستفتاء 

كما منحت المادة 157 من الدستور الحق لرئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للاستفتاء في أي مسألة تستوجب ذلك، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. 

وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

 

ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، ألزم اللجنة بإعداد النماذج الخاصة بتأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية سواء من أعضاء مجلس النواب، أو من المواطنين.

 تنظيم الانتخابات الرئاسية

واشترط القانون أن يتم إثبات كافة البيانات الشخصية مثل الرقم القومي ومحل الإقامة على أن يتم التوثيق في الشهر العقاري، ولا يجوز لنائب أو مواطن أن يزكي أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية.

تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية

وتنص المادة 11 من القانون على: تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية.

 

ضوابط تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

نموذج تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية.

ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر.

تعرف على شروط تزكية أو تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية

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ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

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الانتخابات الرئاسية الدستور مجلس النواب رئيس الجمهورية إجراء الانتخابات

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التفاصيل الكاملة لتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية

اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

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