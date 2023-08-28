كان رايح يصلي الفجر، وفاة معاذ ضحية حادث تصادم بنها

لقى معاذ مصرعه متأثرا بإصابته في حادث تصادم ببنها منذ أسبوع، أثناء ذهابه وصديقه فيما يخضع صديقه للعلاج متأثرا بإصابته.

أعرب معاذ أنه يبلغ من العمر 15 عاما أنهى دراسته الإعدادية بتفوق وكان يستعد للمرحلة الثانوية، فيما يشهد له الجميع بحسن الخلق.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم ببنها، انتقلت الأجهزة المعنية وتبين تصادم سيارة بها شابين مما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي.

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تبين وفاة معاذ م اليوم متأثرا بإصابته بعد خضوعه للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، فيما تم نقل زميله علي ع إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

أوضح أقارب المتوفا أنهما كانا ذاهبان لأداء صلاة الفجر ووقع الحادث.

أسباب حوادث الطرق

فيما فسر الخبير القانوني أيمن محفوظ قانوني دور المهندس واللجنة الفنية في كشف أسباب حوادث الطرق، ومهامهما عقب أي حادث مروري على الطرق.



وقال محفوظ إنه دائما ما يكون قرار النيابة في حوادث الطرق بنود معينة ومن ضمنها انتداب مهندس فني للفحص علي السيارة وتقديم تقرير عن حالتها.



وأضاف أن المهندس الفني ينتقل الي أي سيارة ساهمت في حادث طريق سواء كان نتج عنه إصابة خطأ او قتل خطأ أو حادث سير، ويكون دور المهندس الفني فحص كل آليات السيارة من أول أداة التنبيه وحتى الفرامل وطبيعة السيارة الفنية بشكل عام.

وأوضح أنه يساهم هذا التقرير في بيان مدي اثبات وجود الخطأ الذي سيسهم في صدور حكم ضد المخطئ ويكون التقرير إجابة عن هل كان سائق السيارة قد اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية واتبع القوانين من عدمه وهل ساهم تهوره وعدم احترازه في وقوع الحادث.

وتابع محفوظ أنه إذا أثبت تقرير المهندس الفني أن حالة السيارة كانت حالة عادية وأداة التنبيه والفرامل والآله الميكانيكية بحالة جيدة قد يساهم ذلك في ان وقوع الحادث كان قدريا وبالطبع سيكون له دور في مدى العقوبة القانونية التي ستقع على المتهم.



وأشار إلى أن دور المهندس يشرح الحادث بشكل رسم كروكي ليثبت خطأ المجني عليه او خطأ المتهم وبالطبع تحديد المخطئ سيجعل القاضي يبرئ المتهم أو يوقع عليه أقصى عقوبة.