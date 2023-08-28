مصرع شاب عشريني في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة في الوادي الجديد

لقي شاب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة، بطريق الموشية التابع لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتسبب الحادث في وفاة الشاب "محمد ياسر عبد الله كريّم"، 26 سنة، من قرية عين الدير بالقصر، حيث تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بوصول جثة "محمد ياسر عبد الله كريّم"، 26 سنة، من قرية عين الدير بالقصر لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

صورة المتوفى، فيتو