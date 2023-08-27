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رياضة

ريال مدريد يحسم جدل صفقة كيليان مبابي

كيليان مبابي،فيتو
كيليان مبابي،فيتو

مبابي، كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد أنهى الجدل المحيط بمصير الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الحالي.  

وأشارت العديد من التقارير أن ريال مدريد سيتحرك بعرض رسمي في الأيام الثلاثة الأخيرة من الميركاتو، للضغط على باريس وإجباره على قبول عرض مالي منخفض.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، أغلق ريال مدريد ملف مبابي بالكامل في الصيف الحالي، ولن يكون هناك أي تحرك للتعاقد معه في الأيام المقبلة.

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وذكرت أن باريس نفسه اعترف بأن ريال مدريد لم يجر أي تفاوض معه بشأن صفقة مبابي، سواء عندما انخفض سعره إلى 150 مليون يورو في بداية السوق، أو عندما ارتفع الرقم إلى 200 مطلع أغسطس، أو الآن حيث يتحدثون في فرنسا عن سعر يبلغ 250 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد ملتزم مع مبابي بالاتفاق الأول الذي ينص على انتقاله إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل، عبر صفقة مجانية.

وأوضحت أنه يتبقى أن يحافظ مبابي أيضا على اتفاقه، لأنه سيواجه عاما ليس سهلا وسيحاول خلاله باريس إقناعه بكل الطرق للتوقيع على عقد جديد.

وأتمت: "ريال مدريد لن يتعاقد مع مهاجم جديد بشكل عام هذا الصيف، وسيعتمد على قدرة كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، على إيجاد حلول مستخدما العناصر المتاحة".

 

واصل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تألقه ومعدله التهديفي البارز تحت قيادة المدرب الجديد، لويس إنريكي.

ورفع كيليان رصيده إلى 3 أهداف في الليج وان، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في التعادل مع تولوز (1-1) في الجولة الماضية.

وسلطت شبكة أوبتا الضوء على إنجاز رقمي جديد، لقائد منتخب فرنسا في مسيرته مع الفريق الباريسي.

 

ارتفاع مساهمة كيليان مبابي

وذكرت أنه بهذين الهدفين، ارتفعت مساهمة كيليان مبابي إلى 301 هدف مع سان جيرمان في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وأوضحت أن مبابي سجل 215 هدفا، إضافة إلى 86 تمريرة حاسمة في 7 مواسم بالقميص الباريسي.

ويلعب كيليان مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وينتهي تعاقد النجم الباريسي في 30 يونيو، ولم يحسم قراره النهائي بعد في ظل تكهنات باتفاقه على الانتقال إلى ريال مدريد مجانا بعد عام.

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