الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

للمتخلفين عن الأولى، امتحانات جديدة لتحديد مستوى العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية، والأوكرانية، والسودانية، الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المستوى الذي أجرى يوم ٢٧ أغسطس٢٠٢٣، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، في تخصصات (الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة)، وذلك يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.

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١٧ سبتمبر القادم موعد إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المتخلفين

وستُجرى اختبارات تحديد المستوى بـ (كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وكلية الهندسة جامعة عين شمس)، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وستقوم الجامعات بموافاة أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بكشوف الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحان، ولم يدخلوا الامتحان الأول، وذلك قبل يوم الخميس الموافق ٧ سبتمبر القادم، حيث يمثل الامتحان فرصة أخيرة للطلاب المُتخلفين عن الامتحان الأول.

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى، تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

وفي سياق آخر يشهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني، إطلاق  استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

ويأتي ذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية، بفندق سانت ريجيس العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التعليم العالي يشهد استراتيجية السياحة التعليمية في مصر

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