الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

مباراة اتحاد جدة
مباراة اتحاد جدة والوحدة في الدوري السعودي، فيتو

الدوري السعودي، يلتقي اتحاد جدة مع الوحدة، اليوم الإثنين، على ملعب الملك عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل فريق الاتحاد لقاء الليلة بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية في بداية الدوري السعودي، أمام الرائد والطائي والرياض، ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة

وتنطلق مباراة  اتحاد جدة والوحدة في الدوري السعودي في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد الوحدة 

من المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد والوحدة على قناة SSC Hd  ، وتذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية.

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كلوب: محمد صلاح باق مع ليفربول بنسبة 100%

وعلى صعيد متصل واصل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تصريحاته بالتأكيد أن النجم المصري محمد صلاح باق مع الريدز بنسبة 100%.

وكانت القنوات الرياضية السعودية قد كشفت أن محمد صلاح يقترب بقوة من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأوضحت أن مواجهة نيوكاسل هي الأخيرة لـ محمد صلاح مع ليفربول، وأنه سيتوجه بعد المباراة إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للانتقال إلى الاتحاد.

وجدد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، عقده مع ليفربول في 2022 وينتهي العقد الحالي في 2025.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك الكثير مما يحدث حولنا ولكن هذا كل شيء، هناك تكهنات وأعتقد أن هذا أمرا طبيعيا تمامًا في هذه اللحظة."

وقال كلوب: "محمد صلاح لاعب ذو خبرة كبيرة وملتزم معنا بنسبة 100%، لا، أنا لا أقلق بشأن ذلك لأكون صادقًا".

وبحسب "سكاي سبورتس"، فقد حصل ليفربول على 50 مليون يورو من أندية الدوري السعودي، بانتقال فابينيو وجوردان هندرسون إلى الاتحاد والاتفاق على الترتيب.

وسئل كلوب عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، وقال: "لم يتحدث أحد معي عن محمد صلاح، لم يحدث شيء بخصوص محمد صلاح، لا تقولوا لي الكل يتحدث عنه ولا تكتبوا بصيغة الجمع، لم يحدث شيء".

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول 

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 187 هدفا في 307 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفا.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، ولقب في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.

ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.

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