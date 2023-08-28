بحبلين مثقوبين في ظهره، ميجيل يؤدي أغنيته الجديدة بطريقة غريبة (فيديو)

فاجأ المغني ميجيل، جمهوره الذي حضر حفلته الغنائية أمس، بالولايات المتحدة الأمريكية، بتصرف غريب، ومؤلم، حيث اختار المغني، طريقة جنونية لتأدية أحدث أغانية Rope على المسرح.

ميغيل يثقب ظهره ويتدلى من الأعلى

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر فيه المغني الأسمر ميغيل، وهو يتدلى من الأعلى، عبر حبلين مثقوبين في ظهره، ليغني أغنيته الجديدة "Rope"، من ألبومه القادم "Viscera".

كما نشر ميغيل، مقطع فيديو، لكواليس ثقب ضهره، الذي ظهرت عليه آثار الدماء، عبر استعانته بخبراء تخدير، وأطباء، لتخدير ظهره، حتي لا يشعر بالألم، وهو يتدلي من الأعلي عبر جلد ظهره.

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Miguel performing “Rope” from his upcoming album “Viscera” with two ropes pierced into his back pic.twitter.com/by6CUYxZtp — Miguel Updates (@DailyMigueI) August 26, 2023

كيف تمت عملية ثقب الحبال في ظهر ميغيل قبل أدائه

Here is how the procedure of piercing the ropes into Miguel’s back went prior to his performance pic.twitter.com/pXSdzTRoi8 — Miguel Updates (@DailyMigueI) August 26, 2023

رجل يطلب يد حبيبته للزواج في حفل تايلور

في سياق متصل، فاجئ رجل حبيبته، بطلب يدها للزواج، خلال حضورها، حفل تايلور سويفت الذي أقيم مؤخرا، في أمريكا، ضمن الجولة الغنائية للمغنية الشابة.

واستغل الرجل غناء تايلور سويفت الأغنية الرومانسية، love story، وأخرج خاتم الخطبة من جيب بنطاله وركع علي إحدى ركبتيه، تقدم للزواج من حبيبته، التي فوجئت مما فعله، لتوافق على الفور على الزواج منه.

أسباب رفض تايلور سويفت الغناء في السوبر بول

كشفت مصادر مقربة من تايلور سويفت، سبب رفض المغنية الشابة، الغناء في مباراة السوبر بول الأمريكي، التي تعد الاحتفالية الرياضية الأشهر في العالم بعد كأس العالم لكرة القدم.

وقالت أحد المصادر المقربة لـ تايلور سويفت على لسانها: “ليست في عجلة من أمرها للغناء، في عرض نهاية الشوط الأول في مباراة السوبر بول - Super Bowl.. ستكون مباراة السوبر بول أمرًا جميلًا للقيام به يومًا ما، لكنها ليست لحظة حاسمة بالنسبة لها الآن.. فهي تعلم أنها في ذروة مسيرتها المهنية، وكل خطوة من هذه النقطة فصاعدًا، لا تقل أهمية عن الخطوة التالية”.

تايلور سويفت ترفض الغناء في عرض Super Bowl

وكشفت تقارير صحفية، أن المغنية الشهيرة، تايلور سويفت، رفضت الغناء في مباراة Super Bowl، لعام 2024.

ووفقًا لتقرير HITS Daily Double، أن تايلور سويفت، رفضت طلب الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، للغناء خلال عرض نهاية الشوط الأول، لمباراة الـ Super Bowl، لعام 2024.

فيما لم يذكر التقرير سبب هذا الرفض، خاصة أن الغناء في عرض الـ Super Bowl، هو حلم لكل مغني، وأشار التقرير، أن جدول تايلور سويفت المزدحم، ربما يكون السبب في رفضها للعرض، خاصة أنها تعمل علي إطلاق ألبومها الجديد في أكتوبر القادم “نسخة تيلور 1989”، كما أن لديها عدة حفلات موسيقية لتؤديها في جولة إيراس الغنائية.

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأميركية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.