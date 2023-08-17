تايلور سويفت ترفض الغناء في عرض Super Bowl لعام 2024

تايلور سويفت ، كشفت تقارير صحفية، أن المغنية الشهيرة، تايلور سويفت، رفضت الغناء في مباراة Super Bowl، لعام 2024.

تايلور سويفت ترفض الغناء في عرض Super Bowl

ووفقًا لتقرير HITS Daily Double، أن تايلور سويفت، رفضت طلب الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، للغناء خلال عرض نهاية الشوط الأول، لمباراة الـ Super Bowl، لعام 2024.

فيما لم يذكر التقرير سبب هذا الرفض، خاصة أن الغناء في عرض الـ Super Bowl، هو حلم لكل مغني، وأشار التقرير، أن جدول تايلور سويفت المزدحم، ربما يكون السبب في رفضها للعرض، خاصة أنها تعمل علي إطلاق ألبومها الجديد في أكتوبر القادم “نسخة تيلور 1989”، كما أن لديها عدة حفلات موسيقية لتؤديها في جولة إيراس الغنائية.

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السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأميركية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

تايلور سويفت تخوض تجربة الإخراج

في سياق متصل، أعلنت شركة سيرشلايت بيكتشرز الأمريكية للإنتاج السينمائي، مؤخرا إن تايلور سويفت، ستخوض تجربتها الإخراجية الأولى بنص من تأليفها.

فيما لم تكشف سيرشلايت، المملوكة جزئيا لشركة والت ديزني، عن موضوع فيلم تايلور سويفت أو موعد إصداره المحتمل.

وقال ديفيد جرينباوم وماثيو جرينفيلد، رئيسا شركة سيرشلايت، في بيان رسمي “تايلور فنانة وراوية قصص لا تتكرر في جيل واحد، التعاون معها وهي تشرع في هذه الرحلة الإبداعية الجديدة والشيقة يمثل متعة خالصة وامتيازًا”.

الحياة العاطفية لتايلور سويفت

وأجرت المغنية تايلور سويفت لقاء تلفزيونيا في برنامج The Graham Norton Show بالمملكة المتحدة البريطانية، للتحدث عن ألبومها الجديد Midnights، الذي حقق نجاحا كبيرا وحطم أرقاما قياسية بمجرد طرحه منذ أيام.

وأوضحت المغنية تايلور سويفت خلال لقائها، أن الحياة مؤذية عاطفيًا، وأن ألبومها الجديد Midnights، يتحدث عن جميع أنواع الحب والعلاقات العاطفية، مثل البدايات وأن تظل مستيقظا طوال الليل تفكر في شخص ما، أو رغبة شخص أخر في الانتقام من حبيبه السابق، مشيرة إلى أن جميع تلك المواقف العاطفية، كانت جزء من تفكيرها أثناء كتابتها لأغاني الألبوم.

وحقق ألبوم النجمة تايلور سويفت Midnights، خلال أسبوعه الأول رقما قياسيا، بعد تحقيقه مبيعات بلغت أكثر من مليون نسخة في أمريكا فقط، ليصبح الألبوم الأكثر مبيعًا لعام 2022، وهو رقم لم تحقق أي فنانة منذ ما يقرب من ٥ سنوات.