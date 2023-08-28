قمة تاريخية للمؤشر الثلاثيني بالبورصة المصرية لم تحدث منذ خمس سنوات، خبير يوضح

بالتوازى مع تعيين رئيس جديد للبورصة المصرية

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، مستوى إغلاق قياسي جديد عند المستوى 18516.23 نقطة.

وقال حسام عيد خبير أسواق المال، لـ “فيتو”: هذا المستوى هو الأعلى على مدار خمس سنوات.. وأغلق تعاملات الأمس على ارتفاع قدره 308.77 نقطة بنسبة صعود 1.70%، بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزها المالية بالأسهم القيادية؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاختراق قمته التاريخية عام 2018، وتحديدًا عند مستوى 18400 نقطة وتحقيق قمة تاريخية جديدة للمؤشر.

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مؤشرات البورصة، فيتو

المؤشر الرئيسي يستقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 18400

وأضاف حسام عيد، قائلا: استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي الهام جدا، وهو 18400 نقطة قد يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري، مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات بداية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات بداية الأسبوع نسبة 88.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1% والعرب على 3.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 58.9 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 24.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2% وسجل العرب 7.8% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8,763.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2,317.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات بداية الأسبوع

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذي حققته فى أبريل 2018, وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 7750 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 5505 نقاط.