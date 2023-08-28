بعد هزيمة المماليك في مرج دابق، كيف سيطر العثمانيون على حلب السورية؟

في مثل هذا اليوم من عام 1516 سيطرت جيوش العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول على حلب بعد أيام من انتصارهم على المماليك في معركة مرج دابق.

حلب تحت السيطرة العثمانية

أصبحت حلب جزءًا من الدولة العثمانية بعد هزيمة المماليك في معركة مرج دابق، وكان تعداد السكان في نفس الفترة حوالي 50 ألف نسمة، وكانت مركز حلب عاصمة سوريا نظرًا لموقعها الاستراتيجي القريب من الأناضول.

لعبت حلب دورًا محوريًا في الدولة العثمانية، وكانت المدينة الثانية بعد القسطنطينية، والمدينة الرئيسية للتجارة بين بلاد الشرق والغرب، ومع أن السفارات الغربية كانت واقعة في إسطنبول، لكن المهام القنصلية الرئيسية كانت تتم في حلب.

Advertisements

ابتداءً من القرن الثامن عشر بشكل خاص بدأ القناصل والتجار الأوروبيون يتحولون إلى السكن في حلب مع عائلاتهم مؤسسين بذلك سلالات راسخة.

تأثر اقتصاد المدينة بشدة بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، حيث انتعشت دمشق اقتصاديًا وعادت لها أهميتها الحيوية كمركز العاصمة السورية مرة أخرى بعد أفول نجمها كما في أيام الأمويين والأيوبيين.

أزمات حلب تحت الحكم العثماني

استمرت المدينة تحت الحكم العثماني حتى انهيار الإمبراطورية مع نهاية الحرب العالمية الأولى، وحددت معاهدة سيفر مقاطعة حلب كجزء من سوريا، بينما تم وعد الأرمن بتحقيق استقلال هضبة أرمينيا من قبل فرنسا في المعاهدة الفرنسية الأرمنية المبرمة عام 1916، لكن مصطفى كمال أتاتورك رفض هذه المعاهدة واستمر في ضم حلب والأناضول وأرمينيا إلى تركيا وخاض حروبًا لاستقلال التراب التركي.

ودعم السكان العرب والأكراد في المدينة الجانب التركي بدايةً ضد الفرنسيين باعتقادهم أنه سيجلب لهم الاستقلال، ومن أشهرهم إبراهيم هنانو الذي قام بالتنسيق في فترة من الفترات مع كمال أتاتورك، لكن النهاية جاءت كارثية على حلب؛ فمع عقد معاهدة لوزان تم انتزاع معظم مقاطعة حلب باستثناء حلب نفسها ولواء الإسكندرونة، وهكذا تم سلخ حلب عن الأناضول ومدنه التي كانت تضمها علاقات تجارية مكثفة.

جرام معاهدة سايكس بيكو في حق حلب

الأسوأ من ذلك كان مع معاهدة سايكس - بيكو التي قسمت بلاد الشام وفصلتها عن العراق وزادت عزلة حلب أكثر بعد أن تم أيضًا سلخ لواء الإسكندرونة عام 1939، فتم حرمان حلب من مينائها الرئيسي ليجعلها معزولة تمامًا.